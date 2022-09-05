北市勞動局長陳信瑜請辭 柯文哲宣布高寶華接任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北5日電）台北市勞動局長陳信瑜涉濫用特別費等爭議已請辭獲准。台北市長柯文哲今天宣布，其遺缺將由台北商業大學企管系副教授高寶華接任，他曾任新北市勞工局長、經驗豐富。

台北市議會下午進行市政總質詢，柯文哲首先向議會報告表示，新任勞動局長確定由高寶華接任，他曾當過台北縣勞工局長和新北市勞工局長，經驗豐富，考量接任任期很短的情況下，拜託有經驗者接任，以達無縫接軌成效。

無黨籍台北市議員徐立信質詢指出，是何時決定換勞動局長，陳信瑜是自動請辭還是被要求離開，以及發生特別費爭議事件前，柯文哲是否知道有這些案件，並質疑台北市政府核銷特支費，規定有親等關係者規定支出「單筆（新台幣）1萬元以內額度」，為何通過陳信瑜的核銷。

徐立信表示，北市府有無責成所有局、處首長這7年多來的特支費要怎麼報，質疑北市府對於相關法制規定並未落實讓所有局、處首長了解，並追問柯文哲對於陳信瑜任內工作表現評分是否適任，司法是否會還她清白或定罪。

柯文哲答詢表示，因高寶華目前還在學校任教，不能說走就走，還要走相關程序，所以才拖到現在公布人事；另，陳信瑜也認為現在要專心處理司法程序，所以很早就表達辭意，坦言她是自請離職，但認為重點不是誰走，而是有沒有找到人接棒。

對於陳信瑜特支費的問題，柯文哲說，自己先前當然不知道，若知道早就處理了，並說連自己當市長7年多都不知道有親等費用額度規定，也是因為這次事件才知道，他的特支費都拿去發員工獎勵金，所以並無類似問題。

柯文哲認為，在此事未發生前，恐怕很多政務官也不知有此規定。

至於核銷通過疑義，柯文哲說，理論上要報帳時，不管她（陳信瑜）的機要或會計都應該會去確認，要看他們曉不曉得，認為沒出問題前，沒有人知道這是個問題。

他指出，陳信瑜工作表現上沒問題，畢竟她已當過高雄市民代多年，對政治運作有一定水準，後續就待司法單位進一步調查。（編輯：方沛清）1110905