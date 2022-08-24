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柯文哲稱黃珊珊在打包 高寶華接北市勞動局長

2022/8/24 14:43（8/24 15:42 更新）
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勞動局長陳信瑜請辭後，預計由台北商業大學企業管理系副教授高寶華（圖）接任。圖為高寶華2009年擔任台北縣政府勞工局長。（中央社檔案照片）
勞動局長陳信瑜請辭後，預計由台北商業大學企業管理系副教授高寶華（圖）接任。圖為高寶華2009年擔任台北縣政府勞工局長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北24日電）台北市長柯文哲今天說，將參選的副市長黃珊珊已經在打包辦公室，而勞動局長陳信瑜請辭後，預計由台北商業大學企業管理系副教授高寶華接任。

柯文哲今天中午率局處首長前往台北市議會拜會國民黨團報告下個會期欲爭取支持的重大政策，黨團書記長秦慧珠在報告開始前詢問，黃珊珊照往例都會參與此會議，為何今天沒來也沒請假。

柯文哲說，黃珊珊應該在打包辦公室，今天有向議會請假。

秦慧珠質疑，今天是24日，黃珊珊還沒辭職、仍是副市長卻沒向她請假，呼籲黃珊珊領納稅人的薪水就應向議會報告，不報告就要請假，否則就是藐視國民黨團。

柯文哲這時開始對於黃珊珊是否有請假表示不曉得、要回去檢查，秦慧珠見狀批評，柯文哲連黃珊珊翹班都不知道，顯然領導統御要檢討。

局處報告後，議員王鴻薇指出，市府將剩下一名副市長彭振聲，局處首長包含文化局、勞動局都要換，詢問勞動局是否將由高寶華接任。柯文哲點頭表示，「是」。

台北市副市長黃珊珊今天出席活動會後受訪表示，27日完成市政工作後辭職；至於參選記者會邀請出席名單等內容，她說，到時會對外說明。

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此外，議員游淑慧指出，市府今天提出的重大政策沒有一項是針對人口流失，更不曾開過跨局處會議討論解方，代表柯文哲根本不重視這個問題，寧可花新台幣8000萬元辦城市博覽會，卻不願意投入資源留人。

柯文哲表示，他的任期還有4個月，要回去再想一下解方。游淑慧質疑，為何到要卸任了才開始想。柯文哲回應，其實他一開始很緊張，不過後來發現六都去年人口都下降。游淑慧批評柯文哲抱著「我就爛」的態度不可取，柯文哲則不斷回應「好」。（編輯：張銘坤）1110824

台北市副市長黃珊珊27日完成市政工作後將辭職。圖為她21日出席新書簽書會。中央社記者王飛華攝 111年8月21日
台北市副市長黃珊珊27日完成市政工作後將辭職。圖為她21日出席新書簽書會。中央社記者王飛華攝 111年8月21日
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