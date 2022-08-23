北市府辦城市博覽會 議員質疑摺頁高於市價6倍

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市政府將辦台北城市博覽會，議員王欣儀指出，城博宣傳摺頁，市府核定合約摺頁經費高於市價約6倍，市府表示，城博經費等為公開資訊，研考會釐清文宣品價格後將對外說明。

國民黨台北市議員王欣儀下午在北市議會定期大會民政部門質詢說，北市府將辦台北城市博覽會，調閱市府合約經費需求表格發現，城博會導覽摺頁比市價貴，一份摺頁單價約新台幣12元，印10萬張要花120萬元。

王欣儀接著指出，台北城市博覽會宣傳摺頁使用紙張、尺寸、材質，經詢問其他廠商，發現費用僅需20萬元，市府核定合約摺頁經費，高於市價約6倍，且協助印刷摺頁的廠商訂價也比市府合約價格便宜。

王欣儀表示，北市府規劃印製台北城市博覽會提袋，共3000個，總費用24萬元，平均一個提袋約80元，資料顯示，市府提袋單價高於市價。雖摺頁、提袋經費皆不含設計費，但市府審核相關價格，應詳細詢問，不是一味以廠商提出價格為主，要求檢討。

北市研考會主委黃銘材答詢，廠商提供報價單後，會查驗產品數量及詢問設計規劃等內容，是否與合約相同，城市博覽會文宣品還未驗收，會了解相關狀況再提出報告。

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北市府表示，台北城市博覽會經費、使用內容皆為公開資訊，文宣品印製費用採購案是採總價承攬方式，非單項給付，廠商每期都需繳交產品，至於文宣品印製費比市價高，研考會釐清後，將對外說明。

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