操盤黃珊珊選舉？柯文哲：關心是真 指揮言過其實

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）台北市長柯文哲今天被問及是否幫有意參選的副市長黃珊珊指揮選戰、牽線金主時表示，說他指揮選戰言過其實，但關心是真的，也有幫忙介紹朋友，這是人情世故。

台北市長柯文哲今天出席台北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程上梁典禮，會前接受媒體聯訪，被問及他參與有意參戰年底台北市長、現任副市長黃珊珊的競選會議，還幫忙牽線國民黨人士幫忙打選戰一事。

柯文哲回應，說他指揮選戰言過其實，「關心是真的啦」，他也不會去當什麼總幹事，但好朋友要選舉，去關心加油、幫忙介紹朋友也會有，這是人情世故。

鏡週刊報導，台北市長柯文哲比接班參選的黃珊珊更著急，私下多次問黃「競選團隊找到沒？」柯以自己打過2次北市選戰給了許多建議，甚至親自坐鎮接班人黃珊珊的選戰會議，並主動替她牽線自己的人脈網絡，近日更穿針引線，引介一名在國民黨內部有一定影響力的楊姓金主，盼能替黃開拓藍營票源。

此外，監察院調查檢疫措施從「5+9」調整為「3+11」，認為疫情指揮中心應檢討改進，且衛福部應修法加以明定會議紀錄相關事項等。媒體追問，外界質疑僅要求改進而沒有懲處，有幫忙民進黨台北市長參選人陳時中的意味。

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柯文哲表示，他大概看了一下，會議出席的專家、醫療顧問有誰，如果沒有的話就是政治凌駕專業的政治決定，並批陳時中說過他要負責，「到現在為止我不曉得他負責了什麼東西」。

另方面，媒體提問數位中介服務法草案。柯文哲表示，政府與人民溝通不足，網路不是不能管、而是要說清楚怎麼管，「這種政府可信度這麼低的狀態下要推當然有困難嘛，這才是最大問題」。（編輯：張銘坤）1110823