黃珊珊：27日完成市政工作後辭台北市副市長

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台北內湖科技園區發展協會24日在內湖大港墘公園舉辦第7屆內科千人捐血活動，台北市副市長黃珊珊（右3）與民進黨台北市長參選人陳時中（左2）同台出席，兩人握手致意。中央社記者裴禛攝 111年8月24日

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（中央社記者劉建邦台北24日電）九合一選舉接近，台北市副市長黃珊珊今天出席活動會後受訪表示，27日完成市政工作後辭職；至於參選記者會邀請出席名單等內容，她說，到時會對外說明。

黃珊珊上午出席第7屆內科千人捐血活動，會後受訪，媒體詢問，國民黨台北市長參選人蔣萬安原要出席同場活動，卻新增行程改赴立法院參加國民黨團記者會。

黃珊珊對此回應，蔣萬安還未辭掉立委，這是蔣的工作，立法院有該做的事情還是要做，像外界曾提過她辭職問題，這也是蔣萬安可能要面對問題；至於蔣萬安是否辭立委，這是蔣的選擇，留給人民判斷。

黃珊珊表示，要參選北市市長，應提出對城市願景規劃內容，蔣萬安有立委職務，本來就要做該做的事，但先前她曾被提及運用行政資源，蔣的狀況不也是另一種運用行政資源。

黃珊珊說，她會在27日完成市政工作後，辭北市副市長，至於參選記者會邀請名單，到時會對外說明。

媒體詢問，傳國民黨要黨籍里長不能參加黃珊珊參選記者會。黃珊珊指出，每個人都有朋友，「他們是很沒信心嗎？」

至於宜蘭縣長林姿妙涉貪遭檢方起訴，黃珊珊表示，國民黨要不要處理，就看國民黨判斷要怎樣面對人民。

黃珊珊出席此場活動時與民進黨台北市長參選人陳時中同台，媒體詢問是否認為被拔樁？黃珊珊說，就公平競爭、努力爭取市民認同，她在內湖科技園區服務20多年，這邊都是她的好兄弟姊妹，不要有分類或撕裂的想法。

媒體詢問，針對監察院公布「3+11」決策過程調查報告看法。黃珊珊表示，不管怎樣人民心中已有判斷，且當時協調會是否有找專家學者背書，目前看不出任何紀錄，這也是外界疑問，此事經一年多仍是羅生門，應拿出相關資料，看由誰背書。（編輯：張銘坤）1110824

台北市副市長黃珊珊（2排左5）、民進黨台北市長參選人陳時中（2排左4）受邀出席內科千人捐血活動，一同呼籲熱血青年踴躍捐血。中央社記者裴禛攝 111年8月24日

台北市長柯文哲（前中）、台北市副市長黃珊珊（前右）、民進黨台北市長參選人陳時中（前左）呼籲熱血青年踴躍捐血。中央社記者裴禛攝 111年8月24日