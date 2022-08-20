遭疑助內科園區夾層合法 黃珊珊：當議員提建議

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（中央社記者劉建邦台北20日電）國民黨質疑台北市副市長黃珊珊曾協助爭取內科園區大樓夾層合法。黃珊珊說，擔任議員要求當時市府處理夾層問題，提出可拆除或裁罰，現在若有更好解決方法，像要拆除她也沒意見。

黃珊珊今天上午出席台北市公共化教保服務機構及人員表揚典禮，會後受訪，媒體詢問國民黨昨天開記者會質疑黃珊珊擔任台北市議員期間，放寬內湖科學園區容積率，並幫忙爭取內科園區大樓夾層合法。

黃珊珊對此回應，內科園區附近大樓有夾層是前2屆台北市長期間就發生，當時她是議員，要求面對及解決問題，可選擇拆掉或要求業者付出代價，能否解套是當時市府的事，不是只有她可促成夾層狀況。

黃珊珊說，內科園區後續發展超乎想像，並未指責對錯，但總要面對及解決問題，內科園區問題是因從工業區轉科技園區，源頭就是未同步調整都市計畫，擔任議員時建議可拆夾層或裁罰，現在若有更好解決方法，像要拆除她也沒意見。

黃珊珊被問及如何改善內科交通時表示，內科道路面積無法增加，只能用交通疏導解決塞車，像透過捷運線路網等，且內科僅在民眾下班期間會出現嚴重塞車，其他時段較沒問題。

媒體詢問，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨晚出席士東市場平安餐會提到重發敬老金。黃珊珊說，敬老金大家都會發放，「不是只有某人會發」，後續依法行事。

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黃珊珊被問及對於數位中介服務法草案的看法指出，民眾言論思想應是自由，若涉違法就應負責，但不是經他人審查，目前法規能管控相關違法情形，但草案最後可能變成主管機關主觀審查，這是民主退步。

媒體詢問，加入蔣萬安競選團隊的國民黨籍台北市議員陳永德日前舉辦餐敘活動，黃珊珊出席是否要拔樁。黃珊珊說，陳永德當天生日，朋友間祝賀很正常，不要每次都提選舉，這樣不好，不能有朋友嗎？（編輯：李錫璋）1110820