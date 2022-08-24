3人同場蔣萬安臨時缺席 陳時中黃珊珊並肩合照

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台北內湖科技園區發展協會24日在內湖大港墘公園舉辦第7屆內科千人捐血活動，台北市副市長黃珊珊（2排左5）、民進黨台北市長參選人陳時中（2排左4）受邀出席，一同呼籲熱血青年踴躍捐血。中央社記者裴禛攝 111年8月24日

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）第7屆內科千人捐血活動今天登場，主辦單位原邀請黃珊珊、蔣萬安及陳時中3名台北市長角逐者出席，不過蔣萬安另有行程未到場，黃珊珊與陳時中則有握手、並肩拍照等互動。

台北內湖科技園區發展協會今天舉辦第7屆千人捐血活動，台北市副市長黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中及國民黨台北市長參選人蔣萬安均有獲邀，不過協會、市府及陳時中陣營皆預期會出席的蔣萬安昨天晚間宣布行程，改去立法院國民黨團記者會。

黃珊珊與陳時中先後走入會場，陳時中入場後先接受聯訪，對於今天再度抵達黃珊珊在議員任內深耕20年的地區表示，每名參選人都會有各自的支持者，但各參選人都會參與各場地的活動，表達對地方的關心，這是一個良性的競爭。

聯訪最後，台北市長柯文哲從陳時中後方走入會場，由於陳時中昨天稱柯文哲與妻子陳佩琪為第4組、第5組參選人，媒體詢問陳時中待會遇到第4組參選人會不會尷尬，陳時中笑著回應，「還沒有來吧」。

捐血活動由鑼鼓演出揭開序幕，柯文哲與陳時中站在舞台最前排，兩人中間隔著台北內湖科技園區發展協會理事長廖全平，黃珊珊則站在第2排。

柯文哲致詞提及，今天本來有3名參選人要來，不過早上出門時臨時聽說一個不來了，所以現場只有2名參選人，但看過去還是有超過25支攝影機，以他的經驗，這差不多是宣布參選總統等大事才會有的等級。

柯文哲致詞完後因另有行程先離開，原站在後排的黃珊珊便上前補位並致詞。

致詞完後，主持人宣布進行啟動儀式，黃珊珊、陳時中、廖全平與台北內湖科技園區發展協會榮譽理事長翁素蕙擊同一座鼓，翁素蕙接著主動與陳時中握手，廖全平、黃珊珊也跟著與陳時中握手，最後黃珊珊在翁素蕙安排下與陳時中並肩拍攝大合照。

黃珊珊會後受訪對於蔣萬安未出席表示，這個捐血活已經辦了7年了，而且是好事，每個人都應該參加，歡迎所有鄉親、市民。

媒體詢問，柯文哲致詞時特別提到蔣萬安沒來，是否認為蔣萬安避戰。黃珊珊說，今天是正常的公益活動，不要每天想著戰來戰去，大家平常心看待就好，是希望大家來捐血，不是來做口水。（編輯：張銘坤）1110824

台北內湖科技園區發展協會24日在內湖大港墘公園舉辦第7屆內科千人捐血活動，台北市長柯文哲（前中）、台北市副市長黃珊珊（前右）、民進黨台北市長參選人陳時中（前左）受邀出席，呼籲熱血青年踴躍捐血。中央社記者裴禛攝 111年8月24日

台北內湖科技園區發展協會24日在內湖大港墘公園舉辦第7屆內科千人捐血活動，台北市長柯文哲（前左3）、台北市副市長黃珊珊（右）、民進黨台北市長參選人陳時中（前左）受邀出席；晚到的民進黨立委高嘉瑜（右2）也上台與出席貴賓打招呼。中央社記者裴禛攝 111年8月24日