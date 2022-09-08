中秋前夕 陳其邁慰訪城中城受災戶

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中秋節即將到來，高雄市長陳其邁（右排右）8日慰訪城中城大火受災戶，關懷民眾生活情形，同時也指示社會局持續關心陪伴受災戶，給予生活上支持與幫助。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）中秋節將至，高雄市長陳其邁下午來到城中城大火受災戶家中慰訪，送上暖心月餅，也關心受災戶身體復原及生活狀況，並指示持續關心陪伴受災戶，給予生活上支持與幫助。

這場火災事故中年紀最小的9歲張小妹，與母親從大火中幸運獲救，出院後在社會局社工陪伴下，透過高市府「社會住宅包租代管」方案協助安置到新住處。陳其邁關心張小妹學業給予鼓勵，張母說，到現在還很難走出事故陰影，聽到消防車的聲音，依然會惶恐不安。

母女倆謝謝社會局社工專業溫暖陪伴，常捎來問候及關心，陪伴走過這段低潮，並感謝各界善款捐助，現階段將更努力工作，希望能和女兒穩定過生活。

另名高齡73歲的傷者陳伯伯，則是開心分享新房子正在裝潢，邀請陳其邁過年時一起到新家同歡。老人家告訴陳其邁，一場大火雖然燒掉大半輩子的住所與回憶，但現在能健健康康的生活就是最大感恩，感謝市府無微不至照顧及陪伴，贈送電視、洗衣機、冰箱等生活用品。

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高市府社會局新聞稿表示，城中城火災事故後市府馬上調派一對一社工關懷服務，陪伴受災戶重建心理及恢復正常生活。截至8月止，市府接受指定捐款金額計4億1459萬2268元，經社會救助金專戶管理會審議通過，100%用來照顧受災者。

其中，72%用於罹難者家屬死亡及傷者慰助計畫、18%用於租屋依親補助、10%用於醫療費用補助、機構安置、安家計畫、緊急旅館安置、罹難者家屬及受災者協助計畫等項目。並經專戶管理會4次會議討論，因應受災戶需求滾動式修正分配額度，有效管理及運用，協助家屬、住民走過這段辛苦道路。（編輯：孫承武）1110908