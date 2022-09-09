中秋連假第1天 新北觀光景點估下午湧車潮

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新北市政府交通局長鍾鳴時（圖）9日在「交通戰情室」向市長侯友宜報告中秋節連續假期首日的交通路況與應變措施。（新北市交通局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年9月9日

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市府今天表示，中秋節連假第1天，台64、65銜接國1、國3交流道車流量明顯增加。另外，今天下午與明天，新北觀光景點將有車潮，建議出門前利用1968 App查詢即時路況。

新北市長侯友宜上午前往市府交通局「交通戰情室」，視察中秋節連假首日交通路況。他表示，中秋假期預估新北郊區休閒旅遊景點湧入大量人潮，尤其，淡水區最近這幾天會施放煙火，市府會做好交通控管。

市府交通局提醒，預計今天下午和明天在烏來、淡水和東北角等觀光風景區將會有大量出遊人車潮，前往旅遊民眾隨時掌握路況報導，開心出門、平安回家，避免因為塞車敗興。

至於今天的交通狀況，台64、台65快速道路仍有回堵狀況，要前往國道3的中和交流道、土城交流道用路人，要有塞一段時間的心理準備。

交通局說，國5有部分路段回塞到今天凌晨2時許才見紓緩。上午交通順暢，也會實施平面道路交通控管。結束假期時，國5還是會造成巨量車潮，對於地區道路壅塞，市府警察局會做好交通疏導。（編輯：方沛清）1110909