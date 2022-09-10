轉運站階梯級深不足遊客摔傷 花蓮縣府：符合法規

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花蓮先期轉運站7月起試營運，有民眾反映入口階梯級深不足，空間不夠讓腳掌完全踩在階梯上，造成遊客摔傷，國民黨花蓮縣議員魏嘉彥（右2）到場會勘，測量樓梯級深，呼籲縣府應確實改善階梯設計不良問題。（魏嘉彥提供）中央社記者張祈傳真 111年9月10日

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮先期轉運站7月起試營運，有民眾反映入口階梯級深不足，空間不夠讓腳掌完全踩在階梯上，造成遊客不慎摔傷。花蓮縣府表示，級深符合法規最低標準，會研議加設警告標示。

國民黨籍花蓮縣議員魏嘉彥接獲民眾陳情，先期轉運站暑假試營運期間，有遊客在入口樓梯處摔傷，經現場會勘，發現樓梯級深25公分，男性腳掌會有腳跟懸空的疑慮，若匆忙趕車不注意，確實有摔倒可能。

魏嘉彥指出，縣府應確實改善階梯設計不良問題，若無法立即修改，也應設立小心踩踏等警告標語，並在未來設計正式轉運站時，將階梯級深問題納入考量。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆今天接受媒體聯訪指出，先期轉運站入口處階梯設計符合建築設計規則，級高20公分以下、級深24公分以上規定，現場實測級深為25公分、級高14公分，均符規定。

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鄧子榆表示，因腹地有限，要保留人行空間，若增加級深改為2階，1階級會高達到21公分，反而不符建築法規，後續會研議設置告示牌或在階梯面張貼警語提醒。

花蓮先期轉運站鄰近花蓮火車站，7月起試營運，整合國道客運、公路客運和市區客運等9家業者，提供26條路線作為起訖站，也推出「空手觀光」旅運服務，無論搭火車或客運，都可將行李託運至合作飯店，讓旅客空出雙手，立刻輕裝出遊。（編輯：郭諭儒）1110910