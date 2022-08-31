花蓮市長選舉藍分裂 國民黨魏嘉彥登記參選

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）年底花蓮市長選舉，國民黨陷分裂，藍營年輕縣議員魏嘉彥今天上午由哥哥、花蓮市長魏嘉賢陪同，率先登記參選，藍營資深縣議員李秋旺及民進黨徵召市民代表謝豪杰將擇日前往登記。

花蓮全縣約33萬人，花蓮市就佔了10萬多人，是縣內選舉兵家必爭之地，基本盤是藍大於綠，藍營下屆市長選舉競爭激烈，原4人表態參選，經協調，後來只剩李秋旺、魏嘉彥2人競逐，採開放參選。

67歲李秋旺曾公開向37歲魏嘉彥喊話「讓旺哥打這一仗」，稱魏嘉彥還年輕，有更大成長及精進空間，盼勸退魏嘉彥；魏嘉彥堅稱，他是最早表態參選，李秋旺曾說要支持他，怎自己出來選了；黨內互打氣氛緊張。

魏嘉彥出身花蓮政治大家族，父母都曾任縣議員，哥哥魏嘉賢為現任花蓮市長，魏嘉彥曾任2屆花蓮市民代表，1屆議員；李秋旺則有4屆代表、4屆議員經歷，基層實力不容小覷。

魏嘉彥今天接受媒體聯訪指出，累積12年公職經歷，自己也將邁入40歲，認為應該要為這座城市付出，希望能延續歷任市長政績，包括活化公園、道路整平及太平洋縱谷馬拉松等。

魏嘉賢上午請假陪弟弟登記，特別致贈講述花蓮歷史的「帶你回花蓮」一書，了解百年城市背景。

李秋旺宣布參選後勤奮出席花蓮市大小活動，或走訪街頭逐一拜訪家戶，爭取支持，他今天指出，預計將於9月2日上午前往登記，對於黨內互打，他表示，兄弟爬山、各自努力。

謝豪杰曾任職過民進黨前立委蕭美琴助理、1屆花蓮市民代表，對比藍營2名參選人較為資淺，加上民進黨支持度較低等劣勢，但巧碰上藍營分裂的「優勢」，他說，持續一步一腳印，爭取選民認同，預計9月1日前往登記參選。（編輯：卞金峰）1110831