金美附幼中秋品嚐自種米 餐桌最美的團圓風景

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新北市金山區金美國民小學附設幼兒園今年舉辦第7年收割季，讓小朋友們親手收割自己插秧的稻穀，也透過社區鄉親與師生總動員，共同體驗農人辛勞，培養敬天愛人惜物的美德。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月10日

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市金美國小附幼師生種植蔬菜、稻米，照顧、收成、料理為日常生活，課程實踐從土地到餐桌的食農教育。今年收成的米曬好、碾好後帶回家，成為與家人品嚐中秋團圓飯的美好。

新北市府教育局今天表示，金美國小附設幼兒園的孩子，春夏秋冬的插秧、施肥、收割、饗宴，順應節氣的農事，是與社區共好的重要成長與土地記憶。

金美國小校長邱華璋告訴中央社記者，數年前金山西伯利亞小白鶴與老農夫的動人故事，促成幼童每年在清水濕地的環境教育園區，實踐親田親土的課程；今年是第7年收割季，不但培養孩子帶著走的能力，也透過社區鄉親與師生總動員，共同體驗農人的辛勞，培養敬天愛人惜物的美德。

金美國小附幼主任郭惠娟以新聞稿表示，家長都很支持這樣的課程設計，踴躍報名參與，金山區的餐廳、廚房志工等都一起出錢出力、籌備物資支持幫忙。幼兒割稻草後，也幫忙搬到收割機，主動學習的態度真令人欣慰。

廚房志工王秀勤說，運用金山在地的地瓜等食材煮給孩子吃，大家也在帳棚下以蓮花布置漂亮的野外餐桌，收割完一起品嚐，看到寶貝們大口吃田野飯，就覺得開心有成就感。

金山附幼說，每年收割季是社區盛事，餐桌展現美感教育，老師利用濕地的自然素材擺桌，幼兒們用闖關小物和溼地裡的花草石頭布置美麗的風景。曬乾的稻草收束作為往後節慶活動使用；特地留下的稻穗，一段段剪下後，作為課程創作的素材。

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校方表示，今年收割糙米和白米兩種米，感謝每年都協助收割的正先農場主人楊振鑫協助碾米，中秋禮物就是孩子自己裝1包自己種的米，帶回家一起吃中秋團圓飯，特別有意義。

校方說，附幼這學期主題課程為「藝想不到的植物」，從認識植物延伸到探究清水濕地的植物，孩子觀察與記錄清水濕地的植物外貌，理解植物生長的環境、吃什麼部位、怎樣慢食，實踐食農教育。（編輯：張銘坤）1110910