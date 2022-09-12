石磊部落特色道路坍方 尖石鄉公所搶修
2022/9/12 11:37（9/12 12:11 更新）
新竹縣尖石鄉多處路段坍方，其中石磊部落特色道路7.5公里處巨石落下，交通中斷，尖石鄉公所12日表示，已派機具到場搶修。（曾國大提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月12日
（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）颱風梅花影響，新竹縣尖石鄉多處路段坍方，其中石磊部落特色道路7.5公里處巨石落下，交通中斷，已拉起封鎖線，尖石鄉長曾國大今天告訴中央社記者，已派機具到場搶修。
曾國大表示，昨天晚間山區降雨，他立即前往鄉內視察，發現多處坍方，其中120號縣道30.3公里處和石磊部落特色道路7.5公里處較嚴重。
曾國大說，120號縣道部分已搶修完成，但山區道路易坍方、落石，路況難掌握，除非必要請勿進山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程，預作應變準備。（編輯：李明宗）1110912
颱風梅花影響，新竹縣尖石鄉多處路段坍方，其中石磊部落特色道路7.5公里處巨石落下，造成交通中斷，現場已拉起封鎖線，尖石鄉長曾國大前往視察。（曾國大提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月12日
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