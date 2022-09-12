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綠營議員指市府多推BOT難監督 侯友宜：創造3贏

2022/9/12 18:39（9/12 19:11 更新）
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新北市議會12日進行市政總質詢，多名民進黨籍新北市議員質疑市府近年建設推動多仰賴BOT案執行，議會難以監督。中央社記者王鴻國攝 111年9月12日
新北市議會12日進行市政總質詢，多名民進黨籍新北市議員質疑市府近年建設推動多仰賴BOT案執行，議會難以監督。中央社記者王鴻國攝 111年9月12日
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（中央社記者王鴻國新北12日電）多名民進黨籍新北市議員質疑市府近年建設多仰賴BOT案執行，議會難以監督；市長侯友宜表示，不是每個案子都會用BOT，若採用BOT，希望創造市民、市府、業者3贏局面。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨團總召集人陳啟能及議員李坤城、陳科名、蘇錦雄等人質疑新北市近年建設推動多仰賴BOT案執行，議會難以監督。包括三重商工產學大樓BOT案，也因特定潛在廠商棄標而使大樓至今「難產」

李坤城也提及三重「銀新未來城」BOT案，迄今招不到廠商願意投標，新北市立聯合醫院板橋院區規劃板橋醫療園區的BOT案，可能壓縮市立聯合醫院提供的服務量能，市府應通盤檢討。

侯友宜表示，新北市府現階段最大挑戰就是捷運建設，財政負擔很重，但不是每個案子都會採用BOT，市府實施BOT案過程格外審慎，希望能創造市民、政府、業者3贏局面。

侯友宜表示，銀新未來城包括青銀共居日照中心及托育中心及醫療等多元性功能。除了缺工缺料因素外，全案都市計畫變更仍未通過內政部審議，使得有些業者仍在觀望中。

衛生局長陳潤秋表示，銀新未來城已流標1次，只要內政部都審通過後就會儘快辦理招標；板橋醫療園區BOT案，總床數共815床，預定112年招商。

她表示，醫院採用BOT或OT建設已經是趨勢，許多醫院其實都很難賺錢，所以才會採用BOT案的方式執行，以召募優秀團隊來營運。

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蘇錦雄詢及是否推動展演性質的小巨蛋BOT案，教育局長張明文表示，市立第二運動場正推動BOT案，目前已進行招商文件的擬定。

體育處長洪玉玲表示，基地達3.5公頃的第二運動場BOT案，主要規劃類似台北市的小巨蛋，除了球類競賽等綜合展演場外，還有健身中心等附屬場地，為兼顧周邊民眾運動習慣，也將籃球及跑步等設施納入招商文件中，希望明年初可公告招商，明年年底前完成招標作業。（編輯：李錫璋）1110912

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