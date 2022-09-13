高市準公托育補助加碼 送托月領1萬500元

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）為減輕育兒壓力，高市府今天宣布10月起加碼準公托育補助，並擴大孕婦產檢交通補助對象，設籍高市孕婦補助14次產檢、28趟次計程車車資5040元；送托準公托中心可月領1萬500元。

高雄市政府社會局新聞稿指出，市長陳其邁上任後，為實現對年輕家長們承諾，在市府財政有餘裕狀況下，對孕婦產檢交通補助從經濟弱勢擴大補助對象，增加身心障礙、特殊境遇、新住民、原住民等婦女；現在更疼惜所有孕婦，不分年齡族群身分，自10月起補助28趟次來回產檢新台幣5040元計程車車資補助。

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社會局表示，配合「0到6歲國家一起養」育兒政策，高雄市今年8月托育補助已提高至8500元。10月起再加碼補助減輕育兒家庭負擔，也就是送準公共托嬰中心托育補助，從每月補助8500元再加碼補助2000元，共補助1萬500元；送準公共保母每月補助8500元再加碼補助1200元，共補助9700元。

「顧弱勢、增公托、減負擔」是市長陳其邁持續努力的托育政策主軸，高雄有首創全國體貼新手父母的坐月子到宅服務；第1胎不領生育津貼可選擇等值3萬元免費坐月子到宅服務「坐好坐滿」120小時；孕婦享有產檢交通補貼。（編輯：孫承武）1110913