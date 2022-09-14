饒慶鈴山坡地解編文宣 劉櫂豪批政績亂拼湊

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東縣長選戰，拚連任的台東縣長饒慶鈴首波文宣提到山坡地解編政績；對手劉櫂豪則表示，山坡地解編為農委會主辦，饒慶鈴硬湊成政績，恐難自圓其說。

饒慶鈴昨日公布首波文宣「什麼叫做解決問題的能力」，裡面談到「我做了：全國第一個獲核定山坡地解編縣市，面積最大、筆數最多；解編共5萬5798筆、6061公頃土地」。

對此，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天發布新聞稿，指饒慶鈴把還未上任時中央的山坡地解編計畫湊成政績，「胡亂作數的文宣」。

劉櫂豪說明，農委會於107年5月10日修正「山坡地範圍劃定及檢討變更作業要點」，山坡地解編的作業規定調整後，農委會依據該要點主辦各地方政府山坡地解編的通盤檢討，地方政府配合辦理陸續於108年起公告山坡地劃出。

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最先由宜蘭縣108年4月核定公告，後續為新竹市、新竹縣、苗栗縣，然後台東縣於108年12月9日核定公告。劉櫂豪表示，法令修正時饒慶鈴尚未上任縣長，何來啟動跨局處合作、突破法令框架限制，且山坡地解編為農委會主辦，饒慶鈴硬湊成政績，恐難自圓其說。

劉櫂豪表示，饒慶鈴沒有搞清楚山坡地檢討的來龍去脈就把它列為政績，顯然對縣政業務根本缺乏了解與解決問題的能力。（編輯：謝雅竹）1110914