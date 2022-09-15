更多編輯台推薦新聞：
新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂
產經

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
安倍晉三國葬 總統指派蘇嘉全王金平謝長廷組團出席
首頁 / 地方

雲林國際農業機械暨資材展 17日登場

2022/9/15 15:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林縣長張麗善表示，雲林國際農業機械暨資材展17日起將在雲林虎尾高鐵特定區辦理，412家國內外品牌廠商、上千個攤位展出，冷鏈物流設施今年首度參展成亮點，展現新實力。

雲林國際農業機械暨資材展17日至19日在雲林虎尾高鐵特定區建成路與學府西路交叉處舉行；展出內容有新型專業農機、新研發農機、農業資材及農特產品展售等。

雲林縣政府今天舉辦展前宣傳記者會，張麗善、台灣農業機械暨資材協會理事長林宗智、台灣農業設施協會理事長艾群等人出席，邀請民眾來逛農機展，看看台灣農業科技展現新實力。

張麗善說，412家國內外品牌廠商、上千個攤位展出，其中電動農機、冷鏈設備，更是今年展覽一大亮點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張麗善提到，雲林國際農機展不僅展示台灣農業科技實力，更體現政府各部門對農業的重視；希望將台灣農業推向淨零碳排、健康農業、低成本、低勞動力及高效益的方向發展，讓台灣農業透過科技再進化。

雲林縣政府農業處長魏勝德說，雲林國際農業機械暨資材展是全台農業盛事，參展廠商、成交金額及參觀人數每年均創下新高，2020年展期就吸引超過52萬人次的參觀人潮，現場交易金額更是近新台幣6億元；今年展覽更加盛大，將吸引更多專業農業人士關注。（編輯：張芷瑄）1110915

張麗善
台塑捐贈重陽敬老禮金 雲林65歲以上長者受惠 智慧與正義的化身 素還真成霹靂雲警
魏勝德
不受中國禁止進口影響 雲林文旦首航外銷新加坡
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族