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饒慶鈴指社福政見全達成 劉櫂豪批例行工作當政績

2022/9/15 17:04（9/15 17:41 更新）
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國民黨台東縣長參選人饒慶鈴（後右）競選總部15日首度召開記者會，邀請台東弱勢和社福團體參加，饒慶鈴會中公布4年來社福政績，她說，從出生到死亡都做了，社會福利政見達成率100%。中央社記者盧太城台東攝 111年9月15日
國民黨台東縣長參選人饒慶鈴（後右）競選總部15日首度召開記者會，邀請台東弱勢和社福團體參加，饒慶鈴會中公布4年來社福政績，她說，從出生到死亡都做了，社會福利政見達成率100%。中央社記者盧太城台東攝 111年9月15日
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）拚連任的國民黨籍台東縣長饒慶鈴今天細數任內社福成績，表示社福政見達成率100%；對手劉櫂豪則批，饒慶鈴把例行社福工作當政績。

饒慶鈴競選總部今天首度召開記者會，邀請台東弱勢和社福團體參加，饒慶鈴細數擔任縣長近4年來社福成績。

她說，從出生到死亡都做了，社會福利政見達成率100%，包括打造優質生養環境，0-3歲幼兒專責醫師制度；全國最高生育補助、免費坐月子服務；打造全縣13座兒童公園、兒少家庭福利館、青少年福利服務中心。以及開辦台東微型保單、全國首創60歲以上免費老花眼鏡等。

饒慶鈴表示，未來還要做更多，因此這次提出社福政見「綻放社福，用心照顧每一位縣民」，包括持續提升平均餘命，擴大癌症篩檢、加強醫療照護、延緩老化；興建青年住宅，吸引青年返鄉創業，落實居住正義；增設新住民服務據點，開設新住民文化多元課程，輔導職訓及考照等8項政見。

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪回應表示，饒慶鈴把例行社福工作當政績，無作為、忽略台東問題。他當縣長會務實推動社福政策， 創造縣民光榮感。

劉櫂豪說，饒慶鈴所提的社福政績大部分就是縣政府的例行性工作，而且經費大部分是來自中央，其中有一部分甚至是來自2016、2017年，當時任議長的饒慶鈴帶頭反對的前瞻基礎建設經費。

劉櫂豪表示，不僅饒慶鈴主動推動社會住宅掛零，過去她主政3年，遷出人口遠遠大於遷入人口，且從未正視台東仍未擺脫全國家戶支配所得最低、低收入戶比全國最高的事實。

劉櫂豪強調，「饒慶鈴不做，換劉櫂豪來做」，會務實推動社福政策，提出幫65歲長輩裝全口假牙以及擴大敬老卡使用範圍，增添台東縣民的光榮感。（編輯：謝雅竹）1110915

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（圖）15日表示，現任縣長饒慶鈴把例行社福工作當政績、無作為，忽略台東問題；若他當選縣長，將務實推動社福政策，創造縣民光榮感。中央社記者盧太城台東攝 111年9月15日
民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（圖）15日表示，現任縣長饒慶鈴把例行社福工作當政績、無作為，忽略台東問題；若他當選縣長，將務實推動社福政策，創造縣民光榮感。中央社記者盧太城台東攝 111年9月15日
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