岡山統一戲院將熄燈 伴在地逾30載民眾不捨

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄營業逾30年的岡山統一戲院，昨天深夜宣布將熄燈，9月25日為最後營業日；民眾得知消息湧入臉書粉絲專頁，紛紛寫下戲院陪伴自己長大的回憶，更稱戲院為「岡山人的傳奇」。

位於高雄市岡山區壽天路的「岡山統一戲院」昨天深夜在臉書發文表示，很遺憾告知各位，岡山統一戲院將於9月25日迎來最後營業日，隔日起正式結束營業，提醒手中還有電影交換券的民眾盡快使用，也感謝30多年來的支持與愛護。

早年岡山鎮時期，岡山地區曾有3家戲院，包含中正堂、岡山大戲院，及岡山統一戲院。但近年岡山大戲院、中正堂陸續歇業，並隨著結合休閒、購物的秀泰影城開幕，地方老牌戲院面臨連鎖影城競爭。

消息傳出後，許多民眾湧入臉書粉絲專頁留言，不少人都說自己從小在此看電影，是兒時、青春的回憶，「謝謝戲院陪我長大、豐富我的青春」，多年來帶給岡山、橋頭地區觀眾滿滿的感動，「雖然將成歷史，卻已是岡山人的傳奇」。

也有民眾表示，當年自己去看電影，即使廳裡只有一個人，戲院也準時放映，讓他非常感動。有網友指出，前陣子去看電影，院內只剩下老闆一人校長兼撞鐘，感嘆「天下無不散的筵席」。

還有網友緬懷，當年多數戲院都不開放帶外食，岡山統一戲院就開放民眾帶食物入內，帶動附近小吃生意，成為獨特景象。（編輯：郭諭儒）1110916