成龍溼地國際環境藝術季 欣賞土地堅韌與美麗

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「成龍溼地國際環境藝術季」將於24日、25日登場，今年邀請藝術家李蕢至創作裝置藝術「種子」，作品構想來自於溼地裡的植物，雕塑以流線的姿態佇立於溼地中，就像一顆巨大的種子。中央社記者姜宜菁攝 111年9月16日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）雲林縣長張麗善今宣布「成龍溼地國際環境藝術季」將在24、25日登場，今年以環境藝術結合表演藝術，帶領民眾欣賞雲林海口土地的堅韌與美麗。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，停辦2年的成龍溼地國際環境藝術季，今年再度回歸，雲林縣府文化觀光處今天舉辦成龍溼地環境藝術節活動記者會，張麗善和文化觀光處長陳璧君等人出席。

張麗善致詞時表示，成龍溼地原本為農耕地，因長年超抽地下水地層下陷嚴重，在1986年8月的颱風韋恩、1996年7月的颱風賀伯強烈侵襲，海水倒灌淹沒農地，20多年來長期積水無法耕種。

張麗善提到，成龍溼地經過中央、雲林歷任多名縣長及口湖在地居民、觀樹教育基金會合作，成為現在的溼地生態藝術園區。歡迎民眾在24日、25日參加龍溼地國際環境藝術季，感受不一樣的雲林，不一樣的濕地生態。

陳璧君指出，有別於全國其他溼地，成龍溼地在於溼地與村落居民共生共存，休戚與共，居民守護自己居住的溼地，由下而上的影響民間團體、地方政府與中央機構，現在也正朝著其他溼地推廣單位推展生態保育、藝文扎根、向海洋學習的示範基地前進。

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陳璧君說，成龍溼地藝術季是在2010年開始，邀請國內外藝術家駐地與當地居民合作，就地取材創作各種地景藝術，演變至今把大地當作舞台，融合成龍溼地大自然生態，讓大家以不同角度來看見成龍溼地之美。

文觀處指出，今年成龍溼地國際環境藝術季以環境藝術結合表演藝術方式，有李蕢至創作竹編的「種子」，表演藝術則由「太日樂集」搭配「森森不息街頭劇場」，透過笛聲、鼓聲及舞者演出，展現成龍溼地與居民堅毅的生命力。（編輯：陳政偉）1110916