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池上6.8地震全台有感 氣象局：這才是主震
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機捷因地震降速巡軌 影響13列車約1150名旅客

2022/9/18 14:25
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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園大眾捷運公司今天表示，下午1時許受到規模5.9地震影響，機捷降速40公里執行慢速軌道巡檢，下午1時54分完成巡軌作業都無異常，統計這次地震共影響13列車，約1150名旅客。

中央氣象局資訊顯示，下午1時19分發生芮氏規模5.9地震，地震深度11.1公里，震央位於台東縣政府北方41.8公里（位於台東縣池上鄉），最大震度花蓮縣5強。

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桃捷公司發布新聞稿表示，下午1時19分，機場捷運地震偵測系統顯示最大震度為3級地震，行控中心立即啟動3級地震因應標準作業程序：指示列車停車，待命2分鐘後確認無異狀，降速40公里執行慢速巡檢軌道作業。

桃捷公司指出，1時54分完成巡軌作業，確認號誌、軌道、電力系統皆無異常，已恢復正常營運，班距陸續調整中，桃捷公司統計，這次地震共影響13列車，影響約1150名旅客。（編輯：陳清芳）1110918

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