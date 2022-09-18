機捷因地震降速巡軌 影響13列車約1150名旅客
2022/9/18 14:25
（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園大眾捷運公司今天表示，下午1時許受到規模5.9地震影響，機捷降速40公里執行慢速軌道巡檢，下午1時54分完成巡軌作業都無異常，統計這次地震共影響13列車，約1150名旅客。
中央氣象局資訊顯示，下午1時19分發生芮氏規模5.9地震，地震深度11.1公里，震央位於台東縣政府北方41.8公里（位於台東縣池上鄉），最大震度花蓮縣5強。
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桃捷公司發布新聞稿表示，下午1時19分，機場捷運地震偵測系統顯示最大震度為3級地震，行控中心立即啟動3級地震因應標準作業程序：指示列車停車，待命2分鐘後確認無異狀，降速40公里執行慢速巡檢軌道作業。
桃捷公司指出，1時54分完成巡軌作業，確認號誌、軌道、電力系統皆無異常，已恢復正常營運，班距陸續調整中，桃捷公司統計，這次地震共影響13列車，影響約1150名旅客。（編輯：陳清芳）1110918
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