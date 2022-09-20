謝國樑提贈電動機車政見 蔡適應批博聲量騙選票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆20日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天批評，國民黨基隆市長參選人謝國樑提出贈送電動機車政見，是為了博聲量騙年輕人選票。謝國樑回應，18日晚間已回應過，過幾天會再回應。

蔡適應出席忠3橋通車典禮，接受媒體聯訪表示，這項政見如果很好，不要說基隆，比基隆更有錢的6都就可以率先實踐，任何政見如果不具備可行性就是欺騙，謝國樑曾長期擔任公職，明明很清楚知道不可行，卻要拿出來講，就不是無知，而是欺騙。

蔡適應表示，謝國樑用這樣的方式欺騙年輕人純潔的心，欺騙年輕人選票，非常不可取。政見若不具備可行性，就是天馬行空、亂講一通，謝國樑很清楚不可行，純粹為博聲量和騙取年輕人選票，對於謝國樑不負責任的行為感到遺憾。

基隆市長林右昌指出，基隆市根本沒有這筆財源，沒有財源就不可能執行，這項政見應該是有史以來，包括各縣市長參選人提出的政見中最離譜、最芭樂的政見。

林右昌說，8年來，他將基隆市負債從新台幣124億元降至不到68億元，縮衣節食向中央爭取經費，解決國民黨執政時期增加的100億元負債，好不容易把基隆市債務減下來，明年財政從第4級提升為第3級，「我存下來的錢不是給你亂花」，是要用來為基隆市做更重大建設和投資，這樣揮霍不是基隆之福。

林右昌指出，對公務機關而言，財政紀律和預算規劃是最重要的事，基隆的建設必須長久，謝國樑不負責任、騙票式政見絕對不是大家樂見。市府團隊踏實把一分錢當十分錢用，透過每份計畫向中央爭取經費，市府預算能大幅提升，靠的就是財政紀律和務實政策，希望大家認清，謝國樑這項政見不可能實現，不要騙年輕人更不要騙首投族。

無黨籍基隆市長參選人黃希賢透過新聞稿表示，「謝公子」謝國樑本來就是毫無財政紀律概念的「抄跑富3代」。大撒幣不是原罪，是「謝公子」提出的東西，到底對基隆人有啥實質效益，送Gogoro到底意義何在。

謝國樑18日表示，「我要告訴林市長，電動機車現在市面上已經有3萬多的產品，跟我想採購的預算相近，並非他在造勢場合所誇大的10幾萬。」這個政見一定會落實。（編輯：李錫璋）1110920