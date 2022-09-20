台灣基進揭丈夫標案遭罰 邱于軒嗆收集資料提告

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）台灣基進今天指國民黨高雄市議員邱于軒丈夫承攬學校採購沒有揭露親屬關係，遭監察院裁罰；邱于軒說，標案均合法，僅是申報疏失，而台灣基進涉嫌意圖使人不當選，將收集資料提告。

台灣基進高雄市議員參選人李雨蓁、張博洋、楊佩樺今天下午召開記者會指出，據監察院193期「廉政專刊」刊載內容，邱于軒丈夫在承攬學校採購時未主動揭露親屬關係，違反「公職人員利益衝突迴避法」，開罰新台幣140萬多元。

楊佩樺表示，彙整標案資訊發現，邱于軒夫婦的營養午餐事業版圖遍及南高雄，邱于軒擔任議員3年多期間，總計得標339件，得標金額逾3000萬元。她並批邱于軒夫婦不認錯還提起訴願，要求邱于軒公開說明認罪。

李雨蓁呼籲，檢方應對邱于軒夫婦的案件重啟調查，也應主動調查其他民意代表疑似濫用職權圖利案件。張博洋感嘆，前促轉會專員吳佩蓉踢爆此案滿2年，他依據事實評論，卻在2年前挨告，如今法院還他清白，監察院也出面打臉。

對此，邱于軒發布聲明澄清表示，丈夫南北貨生意，早在她從政前就已在經營，公司業務都是獨立經營，所有標案也都經合法比價得標。有心人故意將她議員職權和丈夫生意不當連結、抹黑，完全不是事實，也令人噁心。

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邱于軒說，針對被抹黑的部分，法院今年3月已無罪簽結，歷經2年，從廉政署、調查局各單位的漫長調查，最後簽結書寫明她沒有涉及任何不法；監察院裁罰部分，僅是針對她丈夫公司的「申報疏失」的行政罰，已委由律師提起行政訴訟，正交由司法機關審理中。

邱于軒反批，台灣基進對市政監督無貢獻，2年來只專注追殺她一人，堪稱「史上最不務正業政黨」。針對台灣基進在選前2個月冷飯熱炒，釋放假訊息誤導選民，涉嫌意圖使人不當選，她已委由律師收集資料準備提告。（編輯：謝雅竹）1110920