新北敬老愛心卡使用範圍擬擴大 搭台鐵優先推動

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新北市議會21日進行市政總質詢，市長侯友宜（備詢台上）在國民黨議員要求下表示，在中央不多扣補助款下，將研擬擴大敬老愛心卡的使用範圍，其中以搭乘台鐵為優先推動項目。中央社記者王鴻國攝 111年9月21日

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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市長侯友宜今天表示，在中央不多扣補助款下，研擬擴大敬老愛心卡的使用範圍到搭乘使用台鐵、計程車、機捷、Ubike等4項，其中以搭乘台鐵為優先推動項目。

新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨新北市議會黨團書記長廖先翔率多名黨籍議員聯合質詢，主要關切老人福利。他們要求在中央不能多扣補助款下，應擴大敬老愛心卡使用範圍。

侯友宜答詢表示，原則上會朝開放方向研究，還將與中央再做溝通，希望在補助款上不能扣這麼多錢，以及在財務上可以負擔，先就台鐵、計程車、Ubike、機捷等4個項目上研究開放使用。

侯友宜指出，在4個項目中，比較傾向以搭乘台鐵為優先，畢竟這是很多人所使用的大眾運輸。

國民黨籍議員在獲具體回應後，一起到質詢台高呼「新北敬老再升級，台鐵也能通」口號，表達訴求。

新北市政府社會局指出，行政院主計總處於民國111年初曾來函，指若當年度新增（調升）社福預算項目超過現行法定給付或補助標準，將予以扣除等額的補助款。（編輯：戴光育）1110921