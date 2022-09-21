柯志恩提程式教育4政見 盼打造高雄數位城市

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高雄市六桂宗親會21日成立國民黨高雄市長參選人柯志恩（前左）後援會，柯志恩致詞時感謝宗親會理監事力挺。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月21日

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）看好程式設計成為孕育人才關鍵力，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天提出程式教育4大政見，包括上任後成立程式教育專案辦公室、培養種子教師、完備偏鄉硬體設備及訂定課程時數。

柯志恩今天在YouTube官方頻道與國民黨高雄市議員黃柏霖暢談程式教育議題，柯志恩並提出程式教育4大政見，展現將高雄打造成數位城市的決心。

柯志恩說，程式教育有獨特重要性，學生可在學習過程中培養發現問題與解決問題的能力，同時增進創造力及邏輯能力。柯志恩認為，若有產官學界支持，程式設計絕對會成為開創國家競爭力及孕育人才的關鍵能力。

柯志恩提出程式教育4大政見，首先是上任後將成立「程式教育專案辦公室」，並輔導學校成立實驗學校；其次是積極尋求市內相關科系大專院校與民間團體合作，培養種子教師，透過公私力協作緩解教師壓力。

第三是完備偏鄉資訊硬體基礎設備，讓偏鄉孩子也能受到完好的程式教育；最後是盤點學校現有課程教案，以此訂定合理的「程式教育」課程時數。

黃柏霖說，過去4年，他一直重視程式教育在高雄的發展，經與教育局合作，廣泛在中小學及幼稚園開設課程社團、冬夏令營等，學生均展現很大學習主動性。

此外，高雄市六桂宗親會今天成立柯志恩後援會，柯志恩致詞感謝多名宗親會理監事力挺，並保證自己將是一名正派、有能力、以身作則的教育市長。

柯志恩今天也前往天主教會高雄教區辦事處，拜訪天主教高雄教區總主教劉振忠、騎士張明舜，會後總主教也為柯志恩祈禱，祝福她能獲得為市民服務機會。（編輯：張芷瑄）1110921