黃秀芳提成立田中科學園區 打造電動車產業

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳開記者會宣布產業政策；黃秀芳指出，如當選縣長，將在高鐵彰化站特區建立田中科學園區，打造電動車產業研發重鎮，增加彰化子弟返鄉就業機會。

民主進步黨彰化縣長參選人黃秀芳今天在競選總部開記者會宣布產業政策，出席的除黃秀芳外，還有競選總部主任委員魏明谷、民進黨籍立法委員陳秀寳等人。

黃秀芳指出，新竹科學園區產業鏈相當完整，帶動新竹縣市的平均薪資，彰化縣雖然也有中科二林科學園區，但招商不如預期，且與在地的彰化中小企業互動不深，加上主要研發單位都不在彰化，無法形成雄厚的科技產業鏈。

黃秀芳說，經盤點全縣產業資源與國際產業發展趨勢，規劃在高鐵彰化站特區建立田中科學園區，將68公頃大的產業服務專區打造成為AI機器人與電動車產業智慧研發中心。

黃秀芳指出，田中科學園區可以和財團法人車輛研究測試中心以及國立彰化師範大學合作，成立國家級AI機器人與電動車實驗研究中心。

黃秀芳說，至於現有的中科二林園區，她當選縣長後會和經濟部合作，加強招攬歐美電動車大廠與AI機器人生產廠商進駐，與研發為主的田中科學園區相輔相成，帶動經濟發展，逐步打破彰化低薪的現況。（編輯：謝雅竹）1110922