蔡培慧：以工藝交通等面向 發展南投烏溪線鄉鎮

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧針對南投縣烏溪線區域（草屯、國姓、埔里等鄉鎮）未來發展，規劃草屯工藝、埔里紙藝等文化發展，也盼改善中潭公路、爭取「台灣好行」進草屯。

蔡培慧、草屯鎮長參選人曾煌棊今天號召50名愛好自行車騎士從雙冬紫雲宮出發，騎單車經中潭公路、工藝中心抵達草屯鎮公所，路程近30公里，蔡培慧以交通、經濟、休閒、藝文、工藝發展等面向，說明烏溪線區域、草屯鎮發展願景。

蔡培慧說，當選縣長後會積極爭取「台灣好行」進入草屯，路線包含工藝中心與草屯老街，讓台灣工藝重鎮草屯再展風華，也讓文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心展覽活動吸引更多遊客，另一條路線轉進鳥嘴潭人工湖區及東草屯休息站，享受自然景觀與生態食農之旅，第3條路線要發展九九峰下、草屯平林地區觀光。

蔡培慧也表示，烏溪線區域有許多優秀陶藝、石雕、書法家、畫家，她要發展一條「工藝文化觀光大道」發展草屯工藝、國姓客家布染、埔里紙藝，並全面改善中潭公路路況及綠美化、增設單車道，讓愛好戶外運動民眾感受「眼前即藝術、藝術在眼前」的南投美景。

曾煌棊表示，草屯有國家級的工藝中心，也有全國知名的毓繡美術館、王英信美術館，還有非常多藝術家、工藝家，都是草屯很重要的文化資產，他當選鎮長後，會積極與工藝中心洽談合作，發揚草屯在地工藝，讓新世代、新思維的人來治理，草屯才會更好。（編輯：郭諭儒）1110924