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蔡適應聯合競總成立 李問站台盼基隆馬祖港港相連

2022/9/25 19:59（9/25 20:21 更新）
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民進黨基隆市長參選人蔡適應3處聯合競選總部25日成立，民進黨連江縣長參選人李問（前右）到場，為蔡適應（前左）、市議員參選人許睿慈（前中）站台，李問表示，他發現基隆的改變好大，期盼連江縣也能跟基隆一樣，讓所有居民感到驕傲。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月25日
民進黨基隆市長參選人蔡適應3處聯合競選總部25日成立，民進黨連江縣長參選人李問（前右）到場，為蔡適應（前左）、市議員參選人許睿慈（前中）站台，李問表示，他發現基隆的改變好大，期盼連江縣也能跟基隆一樣，讓所有居民感到驕傲。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月25日
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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應3處聯合競選總部今天成立，民進黨連江縣長參選人李問到場相挺，期盼未來能讓基隆和馬祖「港港相連，港港連心」。

蔡適應今天與市議員張秉鈞、市議員參選人許睿慈、市議員參選人林坤明分別成立聯合競選總部。蔡適應說，中山區市民要搭車到台北，都必須到市區或火車站轉車，他和市議員張秉鈞合作，敦促中央和地方政府開通1813D、1550B、1550C快捷公車，中正區則是有2088、1579路線。

此外，蔡適應表示，過去基隆人盼望的捷運第1階段會到七堵區、暖暖區，第2階段再進入基隆市區，過去政府無法定案的捷運，在基隆市長林右昌和他擔任立法委員任內成真，選他才能延續施政，讓基隆進步持續發生。

李問則受邀到基隆為蔡適應、許睿慈站台，李問表示，他這8年經過基隆時，發現基隆的改變好大，城市的市容和核心區塊都大幅翻新，他期盼連江縣也能跟基隆一樣，讓所有居民感到驕傲，基隆也有許多戶籍在馬祖的民眾，懇請大家支持他、蔡適應與許睿慈，讓「基隆和馬祖港港相連，港港連心」。（編輯：李錫璋）1110925

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