謝國樑質疑民調提告 蔡適應酸謝國樑贏才能公布

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國民黨基隆市長參選人謝國樑質疑包含民進黨「內部民調」在內等民調結果，26日前往基隆地檢署提告，民進黨基隆市長參選人蔡適應（右3）出席雞籠城隍文化季受訪表示，看起來好像只有謝國樑贏的民調才能公布。中央社記者王朝鈺攝 111年9月26日

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑質疑包含民進黨「內部民調」在內等民調結果，今天前往地檢署提告，盼檢察官還原真相。對手蔡適應說，看起來好像只有謝國樑贏的民調才能公布。

謝國樑下午在律師賴國欽陪同下，前往基隆地檢署按鈴申告，賴國欽接受媒體聯訪表示，初步發現此案很可能是一連串的操作，2月17日下午2時公布一份「未來民調」，這份民調時間是在2月16日和2月17日晚間，但相關報導卻在2月17日下午2時就出現。

此外，賴國欽說，有多名民眾8月間向謝國樑反映接到引導式民調，9月又出現所謂「綠營內部民調」或「民主進步黨內部民調」，但這份「內部民調」幾乎沒有公職人員選舉罷免法要求應有的資料，這一連串的操作，主觀上是否有要「意圖使候選人當選或不當選」，而有選罷法第104條的適用，希望司法能調查清楚。

民進黨基隆市長參選人蔡適應出席雞籠城隍文化季，接受媒體聯訪表示，「我好像沒有公布任何的民調」，其次，今天又有份由中國廣播公司和蓋洛普徵信做的民調，顯示他贏謝國樑，那謝國樑要不要告中廣董事長趙少康，不曉得謝國樑的邏輯是什麼，看起來好像只有謝國樑贏的民調才能公布，謝國樑落後他的民調都不能公布。

蔡適應說，他在最近這段期間沒有公布民調，各媒體有各自管道取得（民調），他都予以尊重，民調有高有低，大家要平常心看待，不曉得謝國樑為何這麼介意。

蔡適應表示，今天最新公布的這份民調顯示他贏謝國樑，謝國樑是不是要再加告，謝國樑口中所說的趙少康是最尊重的大哥，謝國樑應該把趙少康告進去，可能比較符合現狀。（編輯：李錫璋）1110926