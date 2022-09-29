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水湳轉運中心交鋒 綠憂空間不足、藍肯定規劃良好

2022/9/29 18:25
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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市水湳轉運中心新建工程預計民國115年完工，規劃地上4層、地下3層，民進黨議員質疑恐不夠用，量體應該加大，國民黨議員則認為空間規劃良好。

水湳轉運中心9月5日舉行動土典禮，規劃地上4層、地下3層，兼顧公共運輸、停車、商業功能的建築，可提供42席國道客運、12席市區公車月台、614席汽車位、1253席機車位以及604席自行車停車空間，工程經費新台幣39億元。

台中市議會今天召開第3次定期會，民進黨籍台中市議員曾朝榮關心水湳轉運中心規劃議題，他表示，原先規劃為地上7層、地下4層，建設是百年計畫，但水湳轉運中心卻越規劃越小，質疑依照現在的規劃是否能應付將來的車潮。

交通局長葉昭甫表示，民國106年所提地上7層樓方案，並未完成都市設計審議及建照申請，更未完成工程預算編列事宜；市長盧秀燕上任後調整內容、完成設計及通過相關審議。

葉昭甫指出，目前的設計方案可滿足民眾轉乘需求，同時考量捷運路網推動，搭配機場捷運（橘線）計畫，在轉運中心地下樓層預留連通介面，便利民眾轉乘。

國民黨籍台中市議員陳成添說，先前只是初步規劃，轉運中心已動工，提供的停車空間規模已經是國內數一數二，怎麼會不夠用，都有預留銜接國道的空間，他肯定轉運中心完工後可發揮功能。（編輯：唐聲揚）1110929

葉昭甫
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