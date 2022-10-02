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無黨籍市議員競選總部成立 盧秀燕蔡其昌先後站台

2022/10/2 12:43（10/2 12:51 更新）
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無黨籍台中市議員王朝坤（左）2日在后里區成立競選總部，台中市長盧秀燕（中）與前立委顏寬恒（右）都到場站台。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月2日
無黨籍台中市議員王朝坤（左）2日在后里區成立競選總部，台中市長盧秀燕（中）與前立委顏寬恒（右）都到場站台。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月2日
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）無黨籍台中市議員王朝坤今天成立競選總部，台中市長盧秀燕及民進黨台中市長參選人蔡其昌先後到場站台，盧秀燕說，彼此能跨越黨派合作；蔡其昌說，理念一致，都是夥伴。

王朝坤上午在后里區成立競選總部，盧秀燕與蔡其昌先後到場站台，先到場的盧秀燕接受媒體聯訪表示，政治可以是良性競爭、正面選舉，因此會有許多合作空間，這就是她今天特別來幫王朝坤站台的原因。

盧秀燕進一步說明，王朝坤在市議會很積極，邀請她來參與今天的競選總部成立，希望她能來站台，此外，王朝坤也特別製作有兩個人名字合體的競選小物，她很感動，所以今天特別來站台打氣。

盧秀燕還說，台中市議會一共有65席議員，這次國民黨提名34席議員參選人，假如能全部順利當選，還是有其他政黨或無黨籍議員的當選空間，在市政議題上，彼此能跨越黨派合作。

接著到場的蔡其昌被問起為何來幫無黨籍議員站台時表示，不要看成王朝坤是哪一派，基本上只看誰有在做事，而自己長期以來與王朝坤一起為后里農民解決問題、爭取后里醫院及長照中心的設置，接下來若當選市長後，王朝坤也要求必須更加照顧后里的農民。

蔡其昌認為，對自己而言，不會看待王朝坤是哪個黨派，只會在乎王朝坤在為民服務的過程中，所爭取的跟建議的是否跟自己理念一致，若理念一致就都是行動派、都是夥伴，所以今天也特別來幫王朝坤加油打氣，希望有更多理念相同的隊員能成功當選。（編輯：黃世雅）1111002

無黨籍台中市議員王朝坤（前左）2日在后里區成立競選總部，民進黨台中市長參選人蔡其昌（前中）與前立委洪慈庸（前右）到場加油打氣。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月2日
無黨籍台中市議員王朝坤（前左）2日在后里區成立競選總部，民進黨台中市長參選人蔡其昌（前中）與前立委洪慈庸（前右）到場加油打氣。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月2日
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