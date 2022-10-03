鄭文燦論文遭控抄襲 桃市府：正常合理範圍內引用

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市議員參選人游智彬今天指控桃園市長鄭文燦論文內文抄襲、參考文獻造假及槍手代寫，明天將赴台大檢舉違反學術倫理要求徹查，桃園市政府則表示，是在正常合理的範圍內引用。

桃園市政府新聞處處長詹賀舜接受媒體聯訪表示，鄭文燦的碩士論文題目為中國基層民主的演變，因無法進行實證研究，必須引述各種研究資料，包括對岸的文獻，這是在正常合理的範圍內，至於格式不一致的部分，謝謝指正。

游智彬表示，鄭文燦的論文主題是「中國基層選舉演變之分析-尋找民主發展的動力」，所以引用大量對岸的資料，台灣的論文比對系統難以精準查核，但透過大陸的查重系統比對結果高達30.27%涉嫌抄襲。

游智彬指出，鄭文燦論文整段抄襲對岸的知識共享文章平台一字不漏還不加註，完全當成自己的論述。另外，論文共224個參考文獻中，就有106個是未在論文本文或註當中出現的虛假文獻及多個重複出現文獻。

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游智彬說，根據鄭文燦論文的參考文獻內容格式，發現大量存在頁碼缺漏、排序錯亂、格式不統一等問題，毫無規範可言，顯然就是不同人複製貼上拼湊，嚴重懷疑鄭文燦就是找槍手代寫。

不過民進黨桃園市長參選人鄭運鵬則認為，大家都知道鄭文燦是天才兒童，全國都知道鄭文燦在政策、生活或學術研究上都有獨到之處，他認為這是參選人為了選舉的花招，相信鄭文燦絕對禁得起檢驗，他很難理解「他們為什麼會想到這麼離譜的主題。」（編輯：張銘坤）1111003