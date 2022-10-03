高軟二期首棟大樓動土 估115年完工帶動產業進駐

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經濟部加工出口區管理處3日舉行高雄軟體園區第二園區首棟大樓動土典禮，經濟部長王美花（中）親自主持，高雄市長陳其邁（右4）等人出席參加。中央社記者曾以寧攝 111年10月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高雄軟體園區第二園區首棟大樓今天動土，預計115年中完工，可創造年產值17億元。經濟部長王美花指出，5G AIoT扮演高雄產業轉型領頭羊，高軟二期園區就是大計畫一環。

經濟部加工出口區管理處今天舉行高雄軟體園區第二園區首棟大樓動土典禮，王美花親自主持，高雄市長陳其邁、立法委員賴瑞隆、台灣中油董事長李順欽、經濟部加工處長楊伯耕等人出席參加。

王美花致詞表示，高雄希望產業轉型、增加就業機會，5G AIoT扮演領頭羊，吸引新創廠商進駐、國際大廠與在地廠商合作，創造商機，也讓亞灣區改變快速，可見透過中央地方通力合作，可以讓地區快速翻轉，加上台積電也將進駐高雄，相信結合軟硬體強項，會讓台灣轉型和減碳成績都更往前進。

王美花指出，今天動土的高軟二期園區是5G AIoT大計畫的一環，建築設計將會盡可能讓它成為園區地標，隔壁空地也將再推動招商，為廠商準備更多空間，相信有客觀環境、場域、技術等資源，可在未來看到高雄產業轉型大爆發。

陳其邁感謝行政院經濟部對高雄產業發展大力支持，包括各項專案計畫補助和高軟二期園區闢建，5年內共在5G AIoT園區投注約破百億預算，更僅花1年準備就進行二期園區動土；也感謝園區地主中油，從台積電設廠到高軟二期，都證明中油是高雄「好厝邊」、是一起成長的好夥伴。

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陳其邁指出，目前高市府在台塑大樓、軟體一園區等空間差不多都已招商完畢，並接獲不少外商反映不想自己蓋建築、廠房，希望用承租方式解決用地問題，相信未來在中央地方合作下，能讓高雄經濟轉型。

經濟部加工出口區管理處新聞資料指出，高軟二期園區總面積約2.45公頃，分A、B、C坵塊，加工處斥資新台幣26億元自建A坵塊，興建地上11層、地下3層商辦大樓，可提供1萬餘坪產業空間，預計民國115年中完工啟用，吸引產業進駐，預計帶動新台幣85億元投資效益、創造17億元年產值。（編輯：郭諭儒）1111003