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彰化鐵皮屋占用人行道 屋主雇用工人開拆

2022/10/4 15:41（10/4 16:06 更新）
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彰化市平順街一間透天厝占用人行道、破壞路燈，搭蓋鐵皮屋，屋主表示，當初是被建商誤導以為可在土地上蓋鐵皮屋，他4日自行請工人拆除，也會向建商求償。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年10月4日
彰化市平順街一間透天厝占用人行道、破壞路燈，搭蓋鐵皮屋，屋主表示，當初是被建商誤導以為可在土地上蓋鐵皮屋，他4日自行請工人拆除，也會向建商求償。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年10月4日
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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化市平順街一間透天厝占用人行道、破壞路燈，搭蓋鐵皮屋，屋主今自雇工人拆除，但強調購屋時被建商誤導，以為可在土地上蓋鐵皮屋；彰化市長林世賢則說，將依法提告索賠。

有網友在臉書粉絲專頁「爆料公社」張貼照片，指出彰化市平順街一處社區透天厝，有住戶在透天厝旁搭蓋鐵皮屋，占用人行道，網友看到照片直呼誇張。

記者查詢實價登錄，發現這處社區透天厝總計有12戶，今年4月才剛完工，至於和鐵皮屋相鄰的透天厝，屋主6月花新台幣3500萬元買下。

曾任鄉民代表的屋主今天接受電話訪問時說，當初買下透天厝跟旁邊1塊約30坪大土地，看到媒體報導覺得很心痛，當初是被建商誤導以為可在土地上蓋鐵皮屋，他會自行請工人拆除，也會向建商求償。

據指出，屋主買下透天厝後是要給女兒住的，沒想到卻因在房子旁邊蓋鐵皮屋，引發軒然大波。

彰化市長林世賢接受媒體聯訪指出，屋主雖購買土地，但人行道的部分需保留，為搭蓋鐵皮屋，破壞人行道上的椅子和路燈，市公所接獲民眾檢舉後，已要求屋主自行拆除鐵皮屋及裝設路燈，未來也會依法提告要求屋主賠償。

屋主雇用的工人下午來到鐵皮屋，在市公所人員監督下，從屋頂開始拆除，工人指出，希望今天能拆除完畢。（編輯：郭諭儒）1111004

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