許淑華拜會南投警局長 盼蒐證查辦恐嚇賄選傳言

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）國民黨南投縣長參選人許淑華今天拜會縣警局長黃永志，許淑華說，有參選人指支持者被威脅、恐嚇、賄選，若傳言屬實，警方絕不能容許不法，應即刻調查偵辦、蒐集證詞與證據。

許淑華今天到南投縣政府警察局拜訪黃永志，要求縣警局針對年底選舉，在查察賄選、恐嚇介入選舉等方面主動出擊。許淑華表示，暴力、賄選是公訴罪，檢警應依權責主動調查，將涉及賄選、恐嚇的不法分子繩之以法，或揪出造謠生事的人給予法律制裁。

許淑華接受媒體聯訪表示，昨天看見電視新聞播出她的競爭對手指稱支持者遭恐嚇、被警告，她認為茲事體大，因此，今天特地來拜會黃永志，雖然對手並未明指恐嚇者支持誰，但新聞卻播出她的畫面，為讓觀眾不要有錯誤連結，希望警方調查有無恐嚇事件。

許淑華說，這件事有明確爆料者，也從參選人口中說出，選舉不容違法勢力介入，呼籲參選人勇敢帶著支持者報案，警方一定會保護報案人安全，也要相信警方一定會將不法分子繩之以法，但若找不出被威脅的人，「只是聽說」，那就是造謠、抹黑、製造恐慌，意圖使她不當選企圖非常明顯。

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許淑華也說，她從不抹黑對手，南投選風也一向不是這樣，勿因選情不佳而讓選風變得如此，南投人非常樸實，「如果你們長期在地方經營，你們就會了解，南投縣民不喜歡這樣的選風」，也希望參選人勿因民調落後而氣餒，拿出南投發展正面論述，才能獲選民支持。

根據民主進步黨5日至台中市召開第20屆第9次中常會新聞稿內容，民進黨南投縣長參選人蔡培慧說，對手許淑華涉護航砂石業者，還拆掉運動公園，甚至為自己家族招待所發包不適當工程，種種黑金連結，南投縣民都看在眼裡。南投有賄選、黑道威嚇支持者的壓力，希望檢調能壓抑黑道的囂張。（編輯：郭諭儒）1111007