海線鐵路慶百年 蔡其昌盼台中雙軌高架早日完工

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今天出席海線鐵路通車百週年慶，他表示，海線鐵路雙軌高架化，已爭取到中央預算，就差地方配合款，建設完成後，對城市發展有很大幫助。

蔡其昌今天出席海線鐵路通車百週年慶，會前，他接受媒體訪問指出，海線鐵路雙軌高架化以及台中環線等建設，是海線人期待已久並且拒絕被邊緣化很重要的建設。

他說，4年來，盧市府沒有任何進度，幾乎停擺，又把責任推給中央，放任海線邊緣化。海線鐵路雙軌高架化，已經爭取到中央預算，現在就差地方的配合款，但因台中市政府不願意負擔，讓鐵路建設計畫因此停擺。

蔡其昌表示，鐵路高架化後的橋下空間可以做為停車場、休閒運動空間，對大甲、清水、沙鹿等區域的城市縫合、治安有很大幫助，而且雙軌高架化後可增加運量，海線火車可以增加班次。他承諾，未來若當選市長，會加緊腳步，讓海線建設迎頭趕上。

對此，台中市政府以文字稿回覆，關於山海環線雙軌高架化可行性計畫，市長盧秀燕上任後，皆維持前市長林佳龍時期的方案、經費未變動，已依交通部審查意見提送修正報告5次，最近一次為3月17日函報中央審查，並經交通部6月6日函復書面審查意見。

台中市政府表示，目前已依照交通部的意見修正完畢，近期就會發文給交通部，考量地方殷殷期盼，敦請中央加速審查並儘速核定，以利交通部可立即啟動綜合規劃作業。（編輯：謝雅竹）1111011