北捷11/1起免費提供生理用品 台北車站西門等20站試辦
2022/10/11 19:22（10/11 19:48 更新）
台北捷運詢問處11月1日起可免費索取生理用品，台北車站、市政府、西門、板橋、中山站等20站優先試辦。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北捷運表示，經研議，11月1日起詢問處可免費索取生理用品，選定運量大、轉乘需求大、遊客多等的20站優先試辦，包含台北車站、市政府、西門、板橋、中山站等。
北市多名議員提議，台北捷運可免費提供生理用品。北捷則回應，經研議評估，11月1日起，試辦詢問處提供免費索取生理用品政策。
北捷指出，依照運量大、轉乘需求大及遊客眾多原則，擇定台北車站、市政府站、西門站、板橋站、中山站、藍線忠孝復興站、新埔站、忠孝敦化站、頂溪站、松江南京站、淡水站、台北101/世貿站、古亭站、石牌站、綠線南京復興站、江子翠站、忠孝新生站、行天宮站、府中站、圓山站等20個站點優先辦理。
北捷表示，後續將依照試辦成果及各界反映再評估調整。（編輯：李亨山）1111011
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