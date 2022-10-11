消除月經貧窮 立委促研議學校提供免費生理用品

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民進黨立委賴品妤（左起）、時代力量立委王婉諭等跨黨派女性立委11日在立法院舉行「疼惜咱的女兒 消除月經貧窮 校校免費衛生棉」記者會，呼籲政府研議在學校提供免費生理用品，消除月經貧窮。中央社記者謝佳璋攝 111年10月11日

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（中央社記者郭建伸台北11日電）今天是國際女童日，民進黨立委劉世芳等人今天齊聚，呼籲關注女性月經貧窮議題。劉世芳表示，生理用品對弱勢家庭女性是不小開支，目前僅部分縣市有發放衛生棉政策，呼籲政府研議在學校提供免費生理用品。

劉世芳今天在立法院舉行「疼惜咱的女兒，消除月經貧窮，校校免費衛生棉」記者會，邀集小紅帽協會營運長吳思璇、民進黨立委范雲、伍麗華、賴品妤、林宜瑾、何欣純、陳素月及時代力量立委王婉諭等女性立委與會。

劉世芳指出，月經是女孩成為女人的特別象徵，卻常變成她們的困擾，根據統計，女性一生平均花費新台幣10萬元在購買生理用品，對弱勢家庭的孩子而言，這些青春期後的額外支出是不小負擔，目前卻僅數個縣市有發放衛生棉給女學生的政策。

劉世芳表示，月經是女性的自然生理現象，不該變成女孩們的經濟負擔，或成為「不能說出口的禁忌」。

劉世芳指出，相關單位應正視月經貧窮議題，呼籲中小學、公部門在女廁提供免費衛生棉服務。

吳思璇表示，英國、蘇格蘭2018年起於學校全面提供免費生理用品，紐西蘭亦於2021年跟進，這樣的作法讓有緊急需求者能及時取得生理用品，使女性能用更自在、自然的態度面對基本的生理現象與需求。（編輯：林興盟）1111011