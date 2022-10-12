苗栗三義木雕藝術節 15日起接連2週末登場

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2022三義木雕藝術節系列活動「木藝慢活嘉年華」15日起連續2個週末，將在三義木雕博物館前廣場及水美商圈舉行，苗栗縣長徐耀昌（前左7）12日出席宣傳活動，廣邀民眾參與。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月12日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）2022三義木雕藝術節系列活動「木藝慢活嘉年華」，將於15、16日及22、23日週末在苗栗縣三義木雕博物館前廣場及水美商圈舉行，縣府今天舉辦宣傳活動，廣邀民眾參與。

苗栗縣政府文化觀光局今天在縣府大廳舉辦「2022起藝．啟藝-木藝慢活嘉年華」記者會，邀請2022台灣木雕薪傳成就獎得主木雕師蔡楊吉、陳佩吟師徒聯手現場創作，透過師徒合作，展現木藝薪傳精神，縣長徐耀昌、三義鄉長呂明忠及三義鄉在地社區發展協會、木雕、文創業者共同邀請民眾15、16日及22、23日週末，到三義體驗木雕藝術之美以及慢遊山城的樂趣。

文觀局長林彥甫指出，2022三義木雕藝術節系列活動，除三義木雕博物館有國際木雕藝術交流展、競賽展以外，在木雕博物館廣場將邀請10名木雕大師以動物為主題現場創作，並設置「最佳人氣獎」、「最佳工藝獎」與「最佳創意獎」3個獎項，邀請民眾在臉書粉絲專頁發文按讚或現場投票。

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林彥甫表示，10月15日當天上午11時將以祭祀巧聖先師魯班公揭開序幕，下午社區才藝競賽登場，展現三義地方文化特色，並辦理今年度「台灣木雕薪傳成就獎」、「2022台灣國際木雕競賽」頒獎典禮，此外還有文創市集、親子木藝DIY；水美街商圈則有探索職人走廊、木工學堂、竹籐編織、微創輕市集等藝文活動。

徐耀昌表示，三義在藝術、觀光發展表現亮眼，每年三義木雕藝術節吸引大批遊客造訪，歡迎民眾在秋高氣爽時節到苗栗三義，體驗木雕藝術能量，感受在地豐富的人文風情，品嚐經典客家美食。（編輯：方沛清）1111012