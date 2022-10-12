卸任縣長前最終定期會 林明溱：減債75億歷任最多

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣長林明溱任內最後一次縣議會定期會，今天閉幕，林明溱感謝全體議員表示，縣府努力開源節流，不僅建設不縮水，還為縣庫減債新台幣75億元，是歷任縣長最多。

南投縣議會第19屆第8次定期會今天閉幕，也是這屆議員最後一次定期會，林明溱致閉幕謝詞表示，2任8年來感謝議長何勝豐、副議長潘一全及全體議員支持，讓縣政順利推動，完成多項重大建設，且財政減債達75億元，雖然任期屆滿，但施政腳步絕不停歇，會持續推動各項縣政計畫，完善基層建設。

林明溱指出，透過縣議會支持與監督，縣府團隊認真推動縣政，包含園區招商創造財源、增加就業機會、興建青年住宅、設立托育中心、辦理免費營養午餐、推動老人免費裝假牙政策、提高敬老愛心卡額度與功能、提供青年創業貸款、改善投89線等道路品質。

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此外，打通中寮鄉南北交通路網、改善13鄉鎮市農水路及設施、興建清境高空觀景步道、改善竹山天梯與瑞龍瀑布景觀設施、改善東埔溫泉區環境及整治溫泉管線、辦理南投燈會、辦理南投世界茶業博覽會，都需要縣議會全力支持、通過預算，每一分經費都用在刀口上。

何勝豐表示，這次會期審查南投縣政府明年度總預算等48件提案，除部分內容須再審議，其餘議案經35天會期都已審定；總質詢時，議員對國立中興大學設立南投校區、基礎建設、警政人力、交通設施改善、農產品滯銷、大型醫院進駐、垃圾處理等議題充分討論，也請局處針對質詢內容更加落實業務及改善缺失。（編輯：陳仁華）1111012