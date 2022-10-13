吃美食、抽黃金墜飾 雲林新住民嘉年華16日登場

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）為幫助雲林縣新住民一解疫情下無法返鄉的思鄉之情，虎尾鎮公所16日舉辦新住民嘉年華暨新住民之夜，雲林縣長張麗善今天為活動宣傳，當天異國料理免費吃，拍照打卡並分享可抽黃金墜飾。

虎尾鎮公所今天舉辦新住民動起來暨新住民之夜記者會，張麗善、虎尾鎮長丁學忠在記者會上烹飪異國美食，邀請新住民16日到光復路周五夜市參加活動，現場免費品嚐異國料理，民眾可感受異國文化之美。

張麗善致詞說，愛是沒有分國界的，雲林是新住民最好的家、最大的後盾，雲林縣新住民人口逐漸成長至1萬6000多名，為幫助新住民一解COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下無法返鄉的思鄉之情，舉辦新住民之夜及新住民嘉年華，創造新住民交流機會，3900份異國料理免費品嚐。

雲林縣新住民同心關懷協會理事長曹麗娟說，受疫情影響，許多新住民已多年未返鄉，也沒有機會看望父母，大家都很想家，非常感謝雲林舉辦嘉年華活動，凝聚新住民姊妹力量，一起團結同心緩解思鄉之情。

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丁學忠表示，2022新住民嘉年華暨新住民之夜以多元方式呈現，除了有限量異國美食品嚐外，還有兒童氣墊遊戲、新住民朋友也將帶來不同國情的演出，包括印尼東瓜哇迎賓舞、扇子舞、騎馬舞、越南傳統舞、中國旗袍舞等精采表演。

2022新住民嘉年華暨新住民之夜，16日在虎尾鎮光復路周五夜市場地舉辦，參加民眾可以索取摸彩券，並當天抽出多項家電大獎；同時現場拍照打卡上傳活動粉絲專頁，還有機會抽中黃金墜飾。（編輯：陳仁華）1111013