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影城做公益邀觀賞電影 社福機構長輩樂開懷

2022/10/13 17:19（10/13 17:51 更新）
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台中市有影城業者與台中市政府合辦公益觀影活動，13日邀請社福機構的長輩與志工前往觀賞電影，長輩們開心參與。（業者提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月13日
台中市有影城業者與台中市政府合辦公益觀影活動，13日邀請社福機構的長輩與志工前往觀賞電影，長輩們開心參與。（業者提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月13日
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（中央社記者蘇木春台中13日電）影城業者與台中市政府合辦公益觀影活動，今天邀請社福機構的長輩與志工前往觀賞電影，讓觀影的長輩都相當興奮。業者表示，期待影迷也能早日重返影城，體驗疫情前觀影的雀躍心情。

威秀影城和台中市政府合辦公益觀影活動，今年9月起在台中大魯閣新時代、台中大遠百、台中TIGER CITY等據點，分6場次邀請弱勢孩童、銀髮長輩與醫護人員約1200人看電影。

公益觀影活動今天邀請全成社會福利基金會、台中市家庭照顧協會及勵馨基金會約200名長輩和志工，欣賞電影「幸福入場券」，長輩們都盛裝參加，開心全寫在臉上。

70多歲的楊姓長輩與妻子一同參加，直說：「40多年不曾進電影院了」，2人彷彿回到青春時光，能出門走走，真的很開心。

全成社會福利基金會主任郭姿秀表示，接獲公益電影欣賞邀約時其實很糾結，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情並未完全退散，擔心有風險，但詢問長輩們的意見時，大家竟然都興致高昂。

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郭姿秀說，每當疫情緊繃而暫停據點服務時，長輩們都很懊惱，抱怨在家很無聊，沒有夥伴一起學習、聊天，生活單調乏味整日提不起勁，獲悉可以一起看電影，大家興奮極了，活動中長輩難得放鬆，社工則時刻警戒，不但隨時提醒口罩戴好戴滿，也用酒精幫長輩消毒清潔，確保防護安全。

業者表示，防疫3年來大家辛苦了，希望讓這群鮮少進影院看電影的民眾，安心觀影走出疫情壓力，也期待影迷早日重返影城，體驗疫情前觀影的雀躍心情。（編輯：謝雅竹）1111013

知名影城業者攜手台中市政府舉辦公益觀影活動，13日邀請全成社會福利基金會、台中市家庭照顧協會及勵馨基金會約200名長輩和志工共賞電影「幸福入場券」，長輩們都相當興奮。（業者提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月13日
知名影城業者攜手台中市政府舉辦公益觀影活動，13日邀請全成社會福利基金會、台中市家庭照顧協會及勵馨基金會約200名長輩和志工共賞電影「幸福入場券」，長輩們都相當興奮。（業者提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月13日
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