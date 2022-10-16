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嘉縣梅山1314觀景台 浪漫舉行迎晨曦音樂會

2022/10/16 14:21
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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義縣最浪漫的景點太和休閒農業區1314觀景台，今天清晨舉辦愛你99「迎晨曦音樂會」，讓遊客享受日出雲海的優美景色，搭配音樂饗宴、茶師茶席，留下難忘回憶。

嘉義縣瑞峰太和休閒農業區今天在1314觀景台舉辦「1314愛你99 迎晨曦音樂會」，360度環視高山茶園風光，阿里山的日出，耳邊還傳來優美的薩克斯風音樂旋律，令與會者陶醉。

嘉義縣府農業處今天發布新聞稿表示，此次活動邀請年輕學子共襄盛舉，包括南華大學、吳鳳科大、嘉義大學等學校學生，帶來熱情電音，為活動注入豐沛生命力。

農業處說，太和休閒農業區是阿里山最美的茶鄉，標高1314公尺的觀景台則是迎接阿里山日出最好的地點。1314的諧音就是「一生一世」，此處是全台最浪漫的求婚景點，象徵許諾愛你一生一世。

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農業處表示，此處提供遊客體驗最在地的茶葉文化，包括體驗採收一心二葉、揉茶、品茗茶席韻味等。另外清香撲鼻細緻柔順的清新烏龍、或淺層烘焙的好韻烏龍也是旅行最佳回憶伴手禮。

歡迎遊客在秋冬暖陽中前往遊賞，活動詳情請洽嘉義陽光郊遊社官方網站（https://www.chiayicommunity.com/）及嘉義縣陽光郊遊社臉書粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/ChiayiSunshineTour/）。（編輯：黃世雅）1111016

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