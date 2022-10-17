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拚改善死亡車禍 陳其邁、林欽榮：市府要動員起來

2022/10/17 14:29（10/17 15:01 更新）
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高雄市長陳其邁（中）17日出席高雄市立鳳山醫院擴建工程動土典禮受訪表示，市府各局處同仁都必須努力促進交通安全、守護人民生命，整體都必須全面到位，盼降低車禍影響生命財產的損失。中央社記者曾以寧攝 111年10月17日
高雄市長陳其邁（中）17日出席高雄市立鳳山醫院擴建工程動土典禮受訪表示，市府各局處同仁都必須努力促進交通安全、守護人民生命，整體都必須全面到位，盼降低車禍影響生命財產的損失。中央社記者曾以寧攝 111年10月17日
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（中央社記者曾以寧高雄17日電）媒體報導，為防死亡車禍發生，高雄市副市長林欽榮表示死亡車禍率將影響局處首長、警分局長考績；對此，林欽榮今天澄清，自己原意是交通安全人人有責，要全市府動員起來。

聯合報報導，為防死亡車禍發生，林欽榮在道安會議中表示，若持續無法扭轉，相關局處首長包含死亡車禍發生率多的警分局長，考績將打乙等。

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陳其邁今天出席高雄市立鳳山醫院擴建工程動土典禮，並接受媒體聯訪表示，每一條生命都非常可貴，市府各局處同仁都必須努力促進交通安全、守護人民生命，所以包括管理、路型，還有科技執法等，整體都必須全面到位，盼降低車禍影響生命財產的損失。

林欽榮今天出席活動時被媒體問及此事澄清，考績是警察局長的權限，每一個分局都有各自責任區，自己的意思則是「交通安全人人有責，市政府全部都要動員起來」。（編輯：陳仁華）1111017

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