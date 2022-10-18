嘉縣烏殼綠老竹破碎處理 資源循環再利用

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣大林鎮每年伐除烏殼綠竹老竹約9至24公噸，因禁止露天焚燒，廢竹堆滿地造成農民困擾；農業處今天表示，農糧署補助購買破碎機解決困擾，且竹屑還可循環利用。

嘉義縣大林鎮烏殼綠竹栽種面積約800公頃，產量是全國之冠，為了維持烏殼綠竹筍的產量及品質，要定期砍伐老竹，每年約伐除9至24公噸竹材，過去筍農大多以露天焚燒處理，但禁止露天焚燒後，砍伐竹材如何處置成為筍農面臨的難題。

嘉義縣農業處告訴中央社記者，為協助筍農處理烏殼綠竹剩餘竹材，向農糧署申請「農業淨零碳排計畫-嘉義縣大林鎮烏殼綠竹材循環利用計畫」補助農民購買破碎機，農民僅需負擔2成的價格，以新台幣9萬元以下，即可購得破碎機。

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縣府今天特地在大林舉辦破碎機運作觀摩，1分地烏殼綠竹汰除老竹，只要1個小時就能處理完畢，現場許多農民紛紛提出要購買破碎機，但農業處指出，今年補助的金額都用完，嘉義縣長翁章梁當場指示，明年再爭取經費，補助有需求的筍農。

農業處表示，破碎後的竹屑可用於覆蓋雜草，增進土壤保溫、保濕，農民就不會因老竹露天焚燒，遭環保單位取締，降低碳排放，一舉數得。（編輯：謝雅竹）1111018