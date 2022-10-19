北市府關水門流程惹議 議員質疑官員全消失

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北19日電）颱風尼莎帶豪雨釀災，台北市16日發生民眾受困堤外及車輛被淹，市府關水門流程惹議。議員簡舒培說，市府官員消失，發言人陳智菡不在台北，導致未即時發新聞通知市民。

陳智菡今天提供給媒體回應指出，當天是出席台北市議會活動，北市府指派6人前往，她與副發言人魏文元為其中2人，屬公務行程，且颱風當天全程都有在聯繫相關局處。

台北市16日因颱風帶來暴雨成災，儘管市長柯文哲強調有通知，但一名脫困民眾說，他沒接到任何訊息，發現水門已關上；當地里長也說，完全沒收到通知，後續引發北市關閉水門SOP（標準作業流程）爭議。

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民進黨籍台北市議員簡舒培在臉書（Facebook）發文，16日發生豪雨，其實北市府官員都消失，像市政顧問兼發言人陳智菡及副發言人魏文元在災情最嚴重時刻，不在台北卻在外縣市，難怪北市府新聞發布完全失能，無法第一時間掌握災害狀況和及時發布新聞通知大眾，且當天關水門時間是下午4時，但民眾在41分鐘後才接到市府官方LINE通知，市府處理方式很荒謬。

陳智菡對此回應，因台北市議會舉辦活動，北市府指派6人前往，包含她跟魏文元，這是公務行程，起要橫向聯繫的業務很多，她跟魏文元當天全程都在聯絡北市府相關局處，並透過市府各群組不間斷發送訊息，議員執意帶風向及操弄作法，不是合理監督是抹黑。（編輯：張銘坤）1111019