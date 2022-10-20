太平溪貫穿台東市 劉櫂豪要打造城市水岸

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台東市太平溪兩側是台東市人口密集區，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪20日舉行「河好城市，造好太平溪水岸」記者會，提出要將太平溪打造成台東城市水岸，讓居民能夠與溪流良好互動。中央社記者盧太城台東攝 111年10月20日

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東市太平溪兩側是人口密集區，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪提出要將太平溪打造成台東城市水岸，讓居民能夠與溪流良好互動。

劉櫂豪今天邀請台東野鳥學會前理事長林國欽、台灣環保聯盟前台東分會長廖秋娥、生態達人呂縉宇一起在台東市馬蘭橋頭太平溪旁召開「河好城市，造好太平溪水岸」記者會。

劉櫂豪表示，城市因河川而重生，如首爾清溪川、新加坡加冷河的例子，都顯示美麗的城市溪流如何提升城市的價值。盼望有一天，大家不用出國特地去看國外知名的河川，而是許多遊客要慕名前來台東的親水環境。

劉櫂豪表示，太平溪兩側是台東市人口密集區域，有一條河流過城市是件美好的事，豐富的生態、可親近的水域，都會增添台東的生活品質。但一再標榜「慢經濟」的台東縣長饒慶鈴卻把河右岸的防汛道路拓寬成一般道路，阻斷縣民與溪流的互動。

他說，台東的居住發展已逐漸由舊市區往鯉魚山南側及太平溪沿岸發展，人口稠密，溪岸有4所中小學，以及全縣唯一區域級教學醫院台東馬偕醫院，逐漸形成兼具住宅及文教醫療的區域。太平溪要打造成一個台東城市水岸，讓居民能夠與溪流良好互動。

林國欽強調，目前台東縣政府對於太平溪都沒有好好治理，任由高莖植物繁殖，影響河道暢通，築起道路路堤影響居民與河岸互動。廖秋娥則表示，太平溪以糖廠、光明社區為軸心，是具有百年歷史的台糖產業發展，但縣政府為開闢道路拆掉具有歷史價值建築，開發過程又沒有充分溝通，忽視在地社區參與。

呂縉宇表示，目前台東市區主要飲用水源，就是太平溪及利嘉溪，大家應該要好好重視溪流的生態環境，而且台東市區有一條溪流經過，是許多城市所沒有的優勢，應該要好好重視，而不是用兩條快速道路把溪流圍起來。

劉櫂豪最後提出，創造太平水岸，有3項主要工作，首先要整頓太平溪中上游的污染源，解決會發出惡臭及水質污染的問題。其次是增加人工濕地範圍與設置步行道，讓溪流兩岸形成生態親水區。

最後是維持南側的防汛道路，設置低速道路，增加友善行人的步行及穿越道。同時，太平溪北岸之間設置運動慢活空間，連結至鯉魚山周遭，形成台東的水岸第一排，解決台東市綠地空間不足的問題。（編輯：謝雅竹）1111020