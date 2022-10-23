盧秀燕蔡其昌站台蔡怡萱 先後登場未同台

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（前左2）為台中第4選區（豐原、后里）無黨籍市議員參選人蔡怡萱（前右2）站台，致贈象徵好彩頭的菜頭擺飾。中央社記者趙麗妍攝 111年10月23日

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）爭取連任的台中市長盧秀燕以及民進黨台中市長參選人蔡其昌，今天都為第4選區（豐原、后里）無黨籍參選人蔡怡萱站台，呼籲民眾支持，但2人一前一後登場並未同台。

選戰倒數，許多參選人選在假日成立競選總部，蔡其昌今天將一連跑3場競選總部成立大會，盧秀燕也為3名參選人競選總部站台，2人一早來到豐原出席蔡怡萱競選總部成立大會，但先後登場並未同台。

蔡其昌接受媒體聯訪時指出，他和蔡怡萱的爸爸、豐原農會總幹事蔡森揚認識10多年，2人長期合作，蔡森揚常透過他向中央反映、爭取農民的需要，已協助爭取冷鏈設備，解決農產品不因生產過剩導致價格下跌，協助農民解決困題。

蔡其昌說，蔡怡萱跟著爸爸一起做事，現在是她要大展身手的時候，競選議員服務更多民眾。他當市長不分黨派，只要理念相同，解決市民困難，為城市努力，都是他的行動派。蔡其昌也為蔡怡萱致贈象徵好彩頭的菜頭。

盧秀燕則在蔡其昌離開後，隨後抵達會場，她接受媒體聯訪指出，蔡怡萱是好朋友蔡森揚的女兒，台中市議會共有65席議員席次，國民黨提名34席，全部都當選也還有空間，希望優秀人才都能有機會為民服務。

盧秀燕表示，她很支持青年參政，這次有機會來幫年輕女性新人加油打氣。她希望選舉是和諧的，她一再強調希望選舉是正面選，要給孩子做好榜樣。盧秀燕也送上包子、粽子祝福蔡怡萱。

獲得藍、綠市長參選人站台力挺，蔡怡萱表示，會全力加油、全力以赴，當選後為大家服務。（編輯：黃世雅）1111023