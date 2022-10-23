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王朝坤連任夢碎 站台同選區參選人蔡怡萱

2022/10/23 11:29
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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中第4選區（豐原、后里）現任無黨籍市議員王朝坤遭取消參選資格，他今天為同選區無黨籍參選人蔡怡萱站台，呼籲「支持王朝坤，也支持蔡怡萱」，讓這個選區的選情再添話題。

選戰倒數，蔡怡萱今天在豐原區田心公園舉辦競選總部成立大會，民進黨台中市長參選人蔡其昌以及爭取連任的台中市長盧秀燕，先後為她站台。

令人矚目的是同一選區本來爭取連任的現任無黨籍市議員王朝坤，因違反農會法「交付財物罪」，保護管束執行未畢遭中央選舉委員會取消參選資格，今天也為蔡怡萱站台。

王朝坤表示，司法不公，取消他參選市議員的資格，令人感到惋惜。蔡怡萱的爸爸、豐原農會總幹事蔡森揚，長年協助、照顧地方農民。

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他說，這次蔡怡萱參選市議員，希望為農民爭取更多補助，呼籲民眾支持，讓蔡怡萱為農民打拚，「支持王朝坤，也支持蔡怡萱」，讓有智慧的女性，能夠為這塊土地打拚，讓豐原、后里能夠越來越好。

台中市第4選區（豐原、后里），此次選舉競爭激烈，本來12人角逐5席，堪稱一級戰區，如今王朝坤參選資格遭取消，11人搶5席，競爭仍相當激烈，王朝坤為蔡怡萱站台，讓選區選情增添討論話題。（編輯：黃世雅）1111023

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