改善候車環境 高市圖書總館等公車站完工啟用

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高雄市部分公車站被民眾反映站位過遠或設於分隔島進出不易，市府交通局爭取中央補助進行候車環境改善，圖書總館公車站移至靠行穿線處，並增設斜坡道及欄杆便利民眾進出公車站，日前完工啟用。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月23日

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄市部分公車站被民眾反映站位過遠或設於分隔島進出不易，市府交通局爭取中央補助進行候車環境改善，日前完工開放使用；明年將再針對民族一路及高楠公路等分隔島上站位進行改善。

高雄市民族、九如路口有民族社區公車站，民族、中正路口有信義國小公車站，但中間距離約1100公尺，位於兩站中間的民族、七賢路口周邊民眾長期反映公車站位過遠，搭公車不便。

此外，位於新光路的圖書總館公車站，也因受路型限制，站位設置於分隔島上，也被民眾反映有進出不易等問題。

交通局今天發布新聞稿表示，今年爭取交通部補助進行改善，增設民族、七賢路口的台灣銀行站，讓民眾搭車更方便；同時，也將圖書總館公車站移至靠行穿線處，並增設斜坡道及欄杆便利民眾進出公車站，日前完工啟用。

交通局表示，民族二路「民族七賢路口（台灣銀行）」站雙向、新光路「圖書總館」站雙向共4處候車環境辦理改善工程完工後，打造寬敞且無障礙的候車環境，並規劃適宜通行動線，讓民眾候車更安全、舒適。

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交通局指出，改善工程主要規劃充足候車空間及通行動線，另增設斜坡道、欄杆及反光導標等警示設施，斜坡道設置寬度90公分以上，且符合坡度1/12標準，並配合低地板公車停靠降低候車平台高度，以便利身心障礙者及年長者使用。

交通局並表示，明年將再針對台1線上民族一路及高楠公路4站雙向共8處分隔島上站位，進行無障礙候車環境改善，打造更便利、舒適及友善的候車環境。（編輯：陳仁華）1111023